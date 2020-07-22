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AMD Big Navi успеет с анонсом к четвёртому кварталу, но только в эталонном варианте

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Один из участников китайского форума ChipHell с неплохой репутацией в части предсказания характеристик будущих видеокарт заявил, что все гуляющие по Сети слухи об уровне быстродействия флагманского графического решения AMD Big Navi не имеют ничего общего с истиной – по той простой причине, что образцов видеокарт ещё нет, и партнёры AMD начнут получать конструкторскую документацию по ним в ближайшие две недели.

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Источник изображения: AMD

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Пандемия и закрытие границ замедлили процесс подготовки Big Navi к анонсу, но он по-прежнему намечен на четвёртый квартал этого года. Источник приписывает новому флагману AMD наличие 16 Гбайт памяти и 384-разрядной шины. По всей видимости, речь идёт о памяти типа GDDR6. В четвёртом квартале Big Navi успеет появиться только в виде эталонных видеокарт. Попутно подтверждается готовность NVIDIA представить свои игровые видеокарты семейства Ampere в сентябре текущего года.

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amd видеокарты navi rdna 2 big navi
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AMD Big Navi успеет с анонсом к четвёртому кварталу, но только в эталонном варианте
DarkShaman
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