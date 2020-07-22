Как гласит свежее описание характеристик процессора Ryzen 7 PRO 4750G на сайте AMD, его рабочий диапазон частот простирается от 3.6 до 4.4 ГГц. Тайваньский оверклокер TSAIK, являющийся штатным специалистом компании MSI, в материнской плате одноимённой марки разогнал процессор указанной выше модели до 5.8 ГГц с использованием жидкого азота.

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Источник изображения: база данных CPU-Z

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Без компромиссов не обошлось. Очевидно, автору эксперимента пришлось отключить многопоточность, хотя активность всех восьми физических ядер была сохранена. На этой частоте процессор прошёл валидацию CPU-Z, вычислительная нагрузка наверняка снизила бы частоту стабильной работы. Материнская плата MSI B550 Gaming Carbon WiFi в этом эксперименте продемонстрировала потенциал чипсета AMD B550 с лучшей стороны.