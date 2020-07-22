AMD Ryzen 7 PRO 4750G разогнался до 5.8 ГГц под жидким азотом
Как гласит свежее описание характеристик процессора Ryzen 7 PRO 4750G на сайте AMD, его рабочий диапазон частот простирается от 3.6 до 4.4 ГГц. Тайваньский оверклокер TSAIK, являющийся штатным специалистом компании MSI, в материнской плате одноимённой марки разогнал процессор указанной выше модели до 5.8 ГГц с использованием жидкого азота.
реклама
реклама
Без компромиссов не обошлось. Очевидно, автору эксперимента пришлось отключить многопоточность, хотя активность всех восьми физических ядер была сохранена. На этой частоте процессор прошёл валидацию CPU-Z, вычислительная нагрузка наверняка снизила бы частоту стабильной работы. Материнская плата MSI B550 Gaming Carbon WiFi в этом эксперименте продемонстрировала потенциал чипсета AMD B550 с лучшей стороны.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила