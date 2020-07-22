Ещё до официального анонса 7-нм настольных процессоров AMD Renoir было понятно, что они хороши в разгоне оперативной памяти. После снятия запрета на публикацию результатов их тестирования соответствующие записи в базах данных CPU-Z и HWBot начали появляться официально.

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Источник изображения: база данных CPU-Z

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Тайваньский энтузиаст Bianbao XE, которому официально принадлежит пятая позиция в рейтинге разгона DDR4, при помощи процессора AMD Ryzen 7 PRO 4750G достиг рубежа DDR4-6234 на материнской плате Asus ROG STRIX B550-I Gaming. Память работала в одноканальном режиме при таймингах 24-27-27-58-127-1. Номинально, этот результат мог бы претендовать на девятое место в мировом рейтинге, но в системе HWBot он пока не зарегистрирован.