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AMD не стесняется называть мобильные процессоры Renoir самыми продвинутыми в мире

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Меньше часа осталось до официального анонса настольных версий 7-нм гибридных процессоров AMD Renoir, но он вряд ли принесёт любителям собирать компьютеры самостоятельно много ярких эмоций. Зато в разделе сайта AMD для партнёров можно найти свежий, красочный и динамичный видеоролик с рекламой мобильных версий процессоров Renoir.

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Источник изображения: AMD

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По сюжету, который ещё не утратил актуальности во многих странах, работающий на ноутбуке в домашних условиях главный герой не может справляться со своими обязанностями из-за медленного компьютера, ситуация усугубляется проблемами с режимом видеоконференции.

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Источник изображения: AMD

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Хвататься за голову и отчаиваться AMD не советует. Вместо этого она предлагает потратить деньги на ноутбук, использующий процессор Ryzen серии 4000.

Источник изображения: AMD

Процессоры Renoir компания-производитель не стесняется называть самыми продвинутыми в мире. Сноска гласит, что заявление актуально по состоянию на январь 2020 года, а сравнение производится среди процессоров, выпускаемых по 7-нм технологии, обладающими уровнем TDP не более 15 или не более 45 Вт. Ясно, что конкурент в январе этого года такими процессорами не располагал, у него 10-нм Tiger Lake подоспеют к началу учебного года только через месяц с лишним.

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Сейчас обсуждают

lesik78
15:40
да я шучу, че вы минусите
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
Иван Иванов
15:39
они недавно логотип новый нарисовали а это +60% к бусту
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
ubnt2020
15:39
Главное еще не это,а прирост именно в лучах и качестве трассировки. Возможно архитектуру рт и тензор ядер еще подпилят на 3000, чтобы падения минимизировать при включеных лучах.
NVIDIA GeForce RTX 3080 предположительно на 20% быстрее, чем GeForce RTX 2080 Ti
lesik78
15:38
не правда, в те времена рынок был 40 на 60 в пользу нвидии.
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
DOaG
15:37
Вторая - огромнейшее подмножество первой. Что Вам не нравится? Действия некоторых миссий могут вестись и на Балканах - ещё весной 1941 года.
Разработчики отечественной стратегии «Партизаны 1941» записали целый час геймплея с комментариями
lesik78
15:35
именно, 2900хт была боль и позор. Но там АМД на спаде, де еще растратила силенки напокупку АТИ. Ей простительно было.
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
Cosmi)Dancer
15:34
а это не зен3? вроде бы ccх на обновлённой архитектуре...
Процессоры AMD Renoir официально представлены в Японии — объявлена дата начала продаж и стоимость
Иванов Иван
15:34
токсить из за того что ты нищий и приходится покупать амд... ну такое)
AMD не стесняется называть мобильные процессоры Renoir самыми продвинутыми в мире
lesik78
15:33
+1
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
lesik78
15:31
угу, и тут же: число вычислительных блоков больше на 80%. Эх, куда катится этот мир. Ладно забугорные неграмотные, денег не накопили на школу, но у нас то бесплатное...бери -не хочу.
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
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