AMD не стесняется называть мобильные процессоры Renoir самыми продвинутыми в мире
Меньше часа осталось до официального анонса настольных версий 7-нм гибридных процессоров AMD Renoir, но он вряд ли принесёт любителям собирать компьютеры самостоятельно много ярких эмоций. Зато в разделе сайта AMD для партнёров можно найти свежий, красочный и динамичный видеоролик с рекламой мобильных версий процессоров Renoir.
реклама
реклама
По сюжету, который ещё не утратил актуальности во многих странах, работающий на ноутбуке в домашних условиях главный герой не может справляться со своими обязанностями из-за медленного компьютера, ситуация усугубляется проблемами с режимом видеоконференции.
реклама
реклама
Хвататься за голову и отчаиваться AMD не советует. Вместо этого она предлагает потратить деньги на ноутбук, использующий процессор Ryzen серии 4000.
Процессоры Renoir компания-производитель не стесняется называть самыми продвинутыми в мире. Сноска гласит, что заявление актуально по состоянию на январь 2020 года, а сравнение производится среди процессоров, выпускаемых по 7-нм технологии, обладающими уровнем TDP не более 15 или не более 45 Вт. Ясно, что конкурент в январе этого года такими процессорами не располагал, у него 10-нм Tiger Lake подоспеют к началу учебного года только через месяц с лишним.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила