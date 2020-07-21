Меньше часа осталось до официального анонса настольных версий 7-нм гибридных процессоров AMD Renoir, но он вряд ли принесёт любителям собирать компьютеры самостоятельно много ярких эмоций. Зато в разделе сайта AMD для партнёров можно найти свежий, красочный и динамичный видеоролик с рекламой мобильных версий процессоров Renoir.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: AMD

реклама

По сюжету, который ещё не утратил актуальности во многих странах, работающий на ноутбуке в домашних условиях главный герой не может справляться со своими обязанностями из-за медленного компьютера, ситуация усугубляется проблемами с режимом видеоконференции.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Хвататься за голову и отчаиваться AMD не советует. Вместо этого она предлагает потратить деньги на ноутбук, использующий процессор Ryzen серии 4000.

Источник изображения: AMD

Процессоры Renoir компания-производитель не стесняется называть самыми продвинутыми в мире. Сноска гласит, что заявление актуально по состоянию на январь 2020 года, а сравнение производится среди процессоров, выпускаемых по 7-нм технологии, обладающими уровнем TDP не более 15 или не более 45 Вт. Ясно, что конкурент в январе этого года такими процессорами не располагал, у него 10-нм Tiger Lake подоспеют к началу учебного года только через месяц с лишним.