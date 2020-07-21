Если верить имеющейся информации, осенью этого года компания Apple представит семейство смартфонов iPhone 12 с поддержкой двух диапазонов сетей 5G, которое можно будет в полном ассортименте предлагать по всему миру. В следующем году, как считают опрошенные сайтом DigiTimes источники, Apple откажется от такой практики.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: MacRumors

реклама

Создание смартфона с «универсальной» модемной частью не только вызывает технические сложности, но и увеличивает его себестоимость. Apple ради снижения издержек готова перейти на поставку однодиапазонных смартфонов под сети 5G конкретного региона, и сделано это будет в следующем году. Правда, тогда возникает вопрос, а не возникнут ли у путешественников проблемы с работой аппаратов в «чужеродных» сетях вдали от домашнего региона? Без связи они не останутся, но вот скорость передачи информации, возможно, придётся снизить.