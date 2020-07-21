В следующем году Apple будет предлагать разные версии iPhone для разных сетей 5G
Если верить имеющейся информации, осенью этого года компания Apple представит семейство смартфонов iPhone 12 с поддержкой двух диапазонов сетей 5G, которое можно будет в полном ассортименте предлагать по всему миру. В следующем году, как считают опрошенные сайтом DigiTimes источники, Apple откажется от такой практики.
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Создание смартфона с «универсальной» модемной частью не только вызывает технические сложности, но и увеличивает его себестоимость. Apple ради снижения издержек готова перейти на поставку однодиапазонных смартфонов под сети 5G конкретного региона, и сделано это будет в следующем году. Правда, тогда возникает вопрос, а не возникнут ли у путешественников проблемы с работой аппаратов в «чужеродных» сетях вдали от домашнего региона? Без связи они не останутся, но вот скорость передачи информации, возможно, придётся снизить.
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