SMIC готова ещё пару поколений техпроцесса обходиться без EUV-литографии
Китайская компания SMIC, являющаяся ведущим национальным контрактным производителем полупроводниковых изделий, в последние месяцы активно привлекает капитал для освоения 12-нм технологии, а 14-нм продукцию уже выпускает серийно. Как отмечает DigiTimes, два последующих техпроцесса SMIC будет осваивать с применением FinFET-структур, но без так называемой EUV-литографии.
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Можно предположить, что речь идёт о 12-нм и 10-нм технологии, поскольку 7-нм техпроцесс для китайского производителя пока ещё недосягаем. Причина отказа от использования EUV банальна – на освоение производства с использованием литографии этого типа требуются колоссальные затраты. Кроме того, китайский производитель в этом отношении сильно зависит от зарубежных поставщиков оборудования и оснастки, а если «кольцо недоброжелателей» вокруг КНР продолжит сжиматься, то SMIC придётся рассчитывать на отечественных поставщиков, которые пока тоже не могут тягаться с мировыми лидерами.
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