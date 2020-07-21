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Ryzen 9 3900XT на частоте 5675 МГц занял третье место в Cinebench R15

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После выхода процессоров AMD семейства Matisse Refresh стало понятно, что радикально они расстановку сил в сфере экстремального разгона не поменяют, но некоторые позиции не самого высокого уровня займут безоговорочно. В руках французского энтузиаста Niuulh процессор Ryzen 9 3900XT с двенадцатью ядрами разогнался под жидким азотом до 5675 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Niuulh

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Этого хватило, чтобы занять третье место в Cinebench R15 среди всех процессоров с 12 ядрами, результат составил 4530 баллов. В модельном зачёте он тоже соответствует третьей позиции.

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Источник изображения: HWBot, Niuulh

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Автору эксперимента удалось достичь и частоты 5725 МГц, в этом случае было занято второе место в модельном зачёте в тесте GPUPI for CPU 1B. Среди всех процессоров с 12 ядрами результат соответствует лишь пятому месту.

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Теги

amd экстремальный разгон matisse refresh ryzen 9 3900xt
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