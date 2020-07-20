Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Великобритания оставила дверь открытой для Huawei

+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

На прошлой неделе было принято решение исключить Huawei Technologies из числа поставщиков телекоммуникационного оборудования, допущенных к формированию британской инфраструктуры сетей 5G. Со следующего года нельзя будет закупать оборудование Huawei для использования в сетях британских операторов связи, а к 31 декабря 2027 года нужно будет удалить всё то оборудование китайской марки, которое уже эксплуатируется. Заменить его должна продукция как Ericsson и Nokia, так и японских компаний NEC и Fujitsu.

реклама

Британское издание The Observer утверждает, что в кулуарных переговорах с Huawei представители государственных органов Соединённого Королевства придерживаются не только более мягкого, но и обнадёживающего тона. Они дали понять китайским партнёрам, что власти страны оказались заложниками политических амбиций действующего руководства США, и если на этом фронте в ближайший год произойдут изменения, Huawei получит право вернуться на британский рынок.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: Getty Images

реклама

Официально, в силу понятных причин, такая позиция не озвучивается. Дональд Трамп (Donald Trump) на прошлой неделе попытался приписать себе в заслуги принятое британскими властями решение, но те добродушно сослались на традиционную эмоциональность американского президента, подчеркнув, что запрет на использование оборудования Huawei продиктован исключительно соображениями национальной безопасности Великобритании. Если в США отказ от продукции Huawei объясняется опасениями шпионажа через оборудование этой марки, то британцы упоминают последствия санкций США. По их мнению, без доступа к передовым американским технологиям и компонентам Huawei начнёт искать менее надёжные альтернативы, что снизит степень защищённости оборудования этой марки.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei сети и телекоммуникация 5g торговая война
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Великобритания оставила дверь открытой для Huawei
+
Core i7-8700K под жидким гелием обновил рекорд SuperPI 32M на частоте 7.5 ГГц
+
Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti исчезают из продажи
4
Завтрашний дебют настольных AMD Renoir ограничится OEM-сегментом
+
Торт уместен: Intel отметила 52 года с момента основания
2
После ухода Huawei британцы привлекут японских поставщиков для развития сетей 5G
+

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 56
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 69
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
147
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
38
Подборка треш-шутеров 20хх годов. Часть четвертая
10
Выясняем, почему ремастеры всегда или почти всегда хуже оригинальных игр
13
Обзор игровых новостей из мира Android (13-19 июля 2020)
3
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
+

Сейчас обсуждают

Dron
08:58
Что у тебя непонятного? Не льсти себе. И да - как хочу - так себя и веду. А ты. должностное лицо, и своей тупизной опускаешь ресурс ещё ниже. Поэтому лучше администрируй молча, а не пори чушь по тем...
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Dron
08:54
БеСтолково тебя русскому языку учили...
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Dron
08:52
Сверху вертушка должна быть на выдув. Всё.
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
usr721
08:51
+1 Эх, а если бы туда еще встроенной видео-памяти добавить...
Интегрированная графика на процессоре Ryzen 7 4700G оказалась быстрее дискретных видеокарт GeForce GTX 950 и Radeon RX 550
Qwaigon
08:40
Не, ну 5% то точно будет посоны, ну не 5, так 3, эксперты не соврут
Прирост быстродействия AMD Zen 3 в вычислениях с плавающей запятой будет ближе к 10%
Qwaigon
08:37
зелот и брехня? ты чё ополоумел?
Несколько десятков популярных смартфонов Xiaomi 2018-2019-х годов уже получили MIUI 12 – список телефонов и сроки выхода прошивки от 19 июля
Юра Репченко
08:37
Стримить на видеокарте игры плохая очень затея. Опытным путём проверено, что они могут либо играть, либо стримить. А вот многоядерный проц, из которого только 4 ядра будут в играх загружены самое то.
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
Юра Репченко
08:35
Наверно имелся в виду ССДшник на 3дикспоинт памяти.
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
DOpFzit
08:35
на алике куча хороших видях после проверки пересобранных обслуживаемы проверенно не тех стресс устойчивость и по нормальным ценам. еще есть ебай и амазон. но куда лучше чем новые покупать не пойми с к...
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
DOpFzit
08:33
что то слишком жирно вы тоже назвали сборку на элитном железе. лучше сразу на хеоне подвал китай едишн на двух процессорной материнской плате. и через райзы кучу в крос фаер или сли режим докупить вид...
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем