На прошлой неделе было принято решение исключить Huawei Technologies из числа поставщиков телекоммуникационного оборудования, допущенных к формированию британской инфраструктуры сетей 5G. Со следующего года нельзя будет закупать оборудование Huawei для использования в сетях британских операторов связи, а к 31 декабря 2027 года нужно будет удалить всё то оборудование китайской марки, которое уже эксплуатируется. Заменить его должна продукция как Ericsson и Nokia, так и японских компаний NEC и Fujitsu.

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Британское издание The Observer утверждает, что в кулуарных переговорах с Huawei представители государственных органов Соединённого Королевства придерживаются не только более мягкого, но и обнадёживающего тона. Они дали понять китайским партнёрам, что власти страны оказались заложниками политических амбиций действующего руководства США, и если на этом фронте в ближайший год произойдут изменения, Huawei получит право вернуться на британский рынок.

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Официально, в силу понятных причин, такая позиция не озвучивается. Дональд Трамп (Donald Trump) на прошлой неделе попытался приписать себе в заслуги принятое британскими властями решение, но те добродушно сослались на традиционную эмоциональность американского президента, подчеркнув, что запрет на использование оборудования Huawei продиктован исключительно соображениями национальной безопасности Великобритании. Если в США отказ от продукции Huawei объясняется опасениями шпионажа через оборудование этой марки, то британцы упоминают последствия санкций США. По их мнению, без доступа к передовым американским технологиям и компонентам Huawei начнёт искать менее надёжные альтернативы, что снизит степень защищённости оборудования этой марки.