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Корпорация Intel была основана 18 июля 1968 года, об этом событии решило напомнить графическое подразделение процессорного гиганта. Оформленные соответствующим образом реальные кондитерские изделия наверняка присутствовали на корпоративных мероприятиях, а общественное медиапространство украсил воображаемый торт в виде дискретной видеокарты DG1 с архитектурой Intel Xe.

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Источник изображения: Twitter, Intel Graphics

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Если быть точнее, так выглядит прототип для разработчиков, которые имеют возможность установить его в настольные системы. В серийном же исполнении Intel DG1 должен предлагаться исключительно в составе ноутбуков, будучи распаянным на материнскую плату. Сможет ли Intel озарить 53-й год своего существования триумфальным возвращением в сегмент дискретной графики, утверждать сложно, поскольку DG1 ориентируется на начальный уровень производительности.

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