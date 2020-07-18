Специалисты Bank of America считают, что Intel и AMD оказались в выигрыше от неожиданного повышения спроса на персональные компьютеры, вызванного первыми месяцами пандемии. В первую очередь, конечно, речь идёт о ноутбуках. Две трети выручки от продаж клиентских процессоров Intel получает именно в мобильном сегменте.

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Источник изображения: Paul Thurrott

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Если говорить о совокупной выручке Intel, то она до сих пор на половину формируется продукцией, связанной с рынком ПК. В первом полугодии, как утверждают аналитики, Intel удалось увеличить объёмы поставок процессоров для ПК на 7%, немного опередив реальные потребности рынка. Третий квартал тоже должен порадовать с точки зрения спроса на ПК, как считают авторы аналитической записки. К тому же, скоро выйдут 10-нм мобильные процессоры Tiger Lake.

AMD в первом квартале контролировала не более 18% рынка процессоров для ПК, но в этом отношении специалисты Bank of America делают ставку на процессоры Ryzen серии 4000 с архитектурой Zen 3, которые дебютируют в текущем полугодии. Они должны превзойти конкурирующие решения Intel по уровню быстродействия.