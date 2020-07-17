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Образец Intel Alder Lake-S засветился в базе данных SiSoftware

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В базе данных SiSoftware появились результаты тестирования системы на базе инженерного образца процессора Intel Alder Lake-S. Такие процессоры должны дебютировать в 2022 году, предложить конструктивное исполнение LGA 1700 и гибридную компоновку, сочетающую производительные и экономичные вычислительные ядра.

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Источник изображения: SiSoftware

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По сути, данное упоминание позволяет узнать о характеристиках процессоров Alder Lake-S не так много. Графическая подсистема получит 256 шейдерных процессоров, поделённых между 32 исполнительными блоками. Это на треть больше, чем у современных процессоров Comet Lake-S. Налицо прогресс в быстродействии графической подсистемы, хотя в базе данных её частота сейчас не превышает 500 МГц, что для раннего инженерного образца вполне нормально. Если учесть, что в этом году уже появятся мобильные процессоры Tiger Lake с графикой Intel Xe, то Alder Lake-S с большой степенью вероятности тоже будут использовать данную графическую архитектуру.

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intel lga 1700 alder lake-s
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