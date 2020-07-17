Образец Intel Alder Lake-S засветился в базе данных SiSoftware
В базе данных SiSoftware появились результаты тестирования системы на базе инженерного образца процессора Intel Alder Lake-S. Такие процессоры должны дебютировать в 2022 году, предложить конструктивное исполнение LGA 1700 и гибридную компоновку, сочетающую производительные и экономичные вычислительные ядра.
реклама
реклама
По сути, данное упоминание позволяет узнать о характеристиках процессоров Alder Lake-S не так много. Графическая подсистема получит 256 шейдерных процессоров, поделённых между 32 исполнительными блоками. Это на треть больше, чем у современных процессоров Comet Lake-S. Налицо прогресс в быстродействии графической подсистемы, хотя в базе данных её частота сейчас не превышает 500 МГц, что для раннего инженерного образца вполне нормально. Если учесть, что в этом году уже появятся мобильные процессоры Tiger Lake с графикой Intel Xe, то Alder Lake-S с большой степенью вероятности тоже будут использовать данную графическую архитектуру.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила