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GeForce RTX 3060/3050 выйдут не ранее следующего года

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Модераторам форума 3DCenter удаётся регулярно обобщать представления немецкой публики о характеристиках будущих графических решений, очередная опубликованная на этой неделе подборка имела отношение к видеокартам NVIDIA семейства Ampere.

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Источник изображения: 3DCenter

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Желающим перевести количество шейдерных модулей в ядра CUDA напоминаем, что приведённые в таблице данные нужно умножить на 64. Первоисточник ожидает, что графический процессор GA102 с ориентировочной площадью кристалла 627 кв.мм подарит жизнь всей «верхушке» семейства Ampere: от TITAN до GeForce RTX 3080. На базе GA104 будут созданы видеокарты серий GeForce RTX 3060 и 3070, они выйдут не ранее четвёртого квартала. Ещё более доступные видеокарты на основе графических процессоров GA106 и GA107 могут появиться только в первом квартале следующего года.

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nvidia видеокарты ampere
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Сейчас обсуждают

wwr222
10:50
Иди фризы считай на Интеле
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
D3m0n
10:49
А вот и тиматиговноеды подтянулись.
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
Тилька Шмидт
10:48
Он самый, на 3 похож.
Сегодня в Epic Games Store начнётся бесплатная раздача культовой РПГ с огромным открытым миром
Van Helsing
10:48
Это у вас на амд денег не хватит.А покупать заведомо мертвый интел нет смысла.
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Van Helsing
10:47
Ты ради прикола зайди в днс чисто поржать как очень мало покупают старый интел) и посмотри на амд.Не обманывай себя тролить тут не выйдет.Факты говорят за себя.Интел слит.
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Farid Kovalenko
10:46
Проходя год оф вар не увидел какойто неплавности, паралельно играя в варзон с 100фпс. Хотя, некоторые разглядывают циферки оверлея, пока ктото на сонсоли следит за мегапроработкой игры, сюжетом ,экшон...
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
BanePain
10:45
та же хня. Помойка оверская
Геймерский 10-ядерный Intel Core i9-10900K уступил 8-ядерному Ryzen 7 4700G в одноядерных и многоядерных тестах CPU-Z
Van Helsing
10:45
Получаеться ты тоже не шаришь в железе)) Он бы взял интел)) а тут он взял амд да 3950 хотя и мог 3990 взять ну малоли))
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Van Helsing
10:44
Таких скринов можно уйму накидать.
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Van Helsing
10:43
А смысл от лагающего интела ему?) ему играть стримить)) амд идеален для этого.
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
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