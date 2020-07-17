GeForce RTX 3060/3050 выйдут не ранее следующего года
Модераторам форума 3DCenter удаётся регулярно обобщать представления немецкой публики о характеристиках будущих графических решений, очередная опубликованная на этой неделе подборка имела отношение к видеокартам NVIDIA семейства Ampere.
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Желающим перевести количество шейдерных модулей в ядра CUDA напоминаем, что приведённые в таблице данные нужно умножить на 64. Первоисточник ожидает, что графический процессор GA102 с ориентировочной площадью кристалла 627 кв.мм подарит жизнь всей «верхушке» семейства Ampere: от TITAN до GeForce RTX 3080. На базе GA104 будут созданы видеокарты серий GeForce RTX 3060 и 3070, они выйдут не ранее четвёртого квартала. Ещё более доступные видеокарты на основе графических процессоров GA106 и GA107 могут появиться только в первом квартале следующего года.
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