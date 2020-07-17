Очередной эскиз представил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 в свете софитов
Внешность эталонных видеокарт NVIDIA семейства Ampere не даёт покоя энтузиастам, владеющим навыками в сфере компьютерной графики. Почти каждую неделю появляются новые «зарисовки на тему». На страницах Reddit один из одержимых подобной идеей фотохудожников представил свой вариант эскиза эталонной видеокарты GeForce RTX 3080.
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В отличие от некоторых предыдущих работ, которые сохраняли диагональную текстуру на всех частях кожуха системы охлаждения, данный вариант использует её только в секторе, прилегающем к вентилятору с лицевой стороны. Прочие секторы получили гладкую поверхность. Название модели при такой ориентации после установки в материнскую плату было бы повёрнуто в сторону от пользователя, поэтому логичнее было бы его развернуть на 180 градусов. Впрочем, для «фантазий на тему» подобные несоответствия считаются допустимыми.
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