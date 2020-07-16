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MSI возвращает до 80 долларов на Steam-кошелёк при покупке материнских плат Z490 и процессоров Intel Comet Lake

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Тайваньский гигант MSI проводит акцию "Будь лучшим экспертом Охлаждения", в рамках которой покупатели материнских плат на чипсете Z490 в паре с процессором Intel поколения могут получить кэшбэк до 80 долларов. Средства выплачиваются на кошелёк в Steam. Акция продлится до конца лета нынешнего года.



Специальное предложение распространяется на материнские платы MEG Z490 GODLIKE, MEG Z490 ACE, MEG Z490 UNIFY и MEG Z490I UNIFY, MPG Z490 GAMING CARBON WIFI, MPG Z490 GAMING EDGE WIFI, а также MAG Z490 TOMAHAWK и MAG Z490 GAMING PLUS. Для получения вознаграждения на кошелёк в Steam нужно приобрести одну из перечисленных плат вместе с процессорами серий Intel Core i9, Intel Core i7 и Intel Core i5 десятого поколения.

Размер кэшбэка может отличаться в зависимости от комбинации. Например, чтобы получить 80 долларов на кошелёк, нужно купить материнскую плату MEG Z490 GODLIKE или MEG Z490 ACE с процессором Intel Core i9-10900K или Core i9-10900KF. При покупке чипов Intel Core i7-10700K или Core i7-10700KF с этими платами размер кэшбэка составит 70 долларов. Больше комбинаций вы можете увидеть в таблице ниже.



Для получения вознаграждения нужно зарегистрировать покупку на официальном сайте компании MSI, добавить несколько изображений и ждать подтверждения. Загрузить нужно следующие снимки: коробка с чипом Intel, серийный номер и чек. С полной инструкцией можно ознакомиться здесь.
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Теги

msi steam z490 intel comet lake
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Сейчас обсуждают

Tester Driver
19:41
процы оем не катят, нужен боксовый, точнее коробка с него с этикеткой
MSI возвращает до 80 долларов на Steam-кошелёк при покупке материнских плат Z490 и процессоров Intel Comet Lake
Dron
19:40
А ты?
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
MriS
19:39
Не завтра, так послезавтра и тд. Довольно быстро меняется. Хрен с этим интелом, есть магазины где зен 2 не на первом месте и статистика с таким магазинов блогерам не интересна.
Над Intel сгущаются тучи — производственные проблемы могут серьезно нарушить планы компании
frozenplandota
19:38
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
jsth
19:37
Вряд ли будет завтра по-другому. Чтобы было по-другому, интелу надо что-то интересное предложить.
Над Intel сгущаются тучи — производственные проблемы могут серьезно нарушить планы компании
Sergei Svinobaklan
19:37
Изопропилом терли контакты, этанол не давали чтобы не изопропили)))
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
x.7
19:36
Конечно же, вряд ли он хотя бы отдаленно шарит в компах. Просто зашел в местный эльдорадо или мвидео и взял 16 ядер и 16 гигов с рекламного плаката. Но через месяц поменяет на интел, с его баблом это ...
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
MriS
19:33
Сегодня значит так, завтра будет по-другому. 3600 мало в наличии, сегодня на втором завтра на 15. В Mindfactory 3600 всегда на первом месте. вагонами завозят ))
Над Intel сгущаются тучи — производственные проблемы могут серьезно нарушить планы компании
Gunnar
19:32
О, появилась наконец.
Ubisoft извинились за казус с раздачей Watch Dogs 2 и теперь дарит игру всем желающим
jsth
19:32
Ну сортировка на сайте по популярности говорит, что два первых места за АМД (2600, и 3600). Потом 9400F.
Над Intel сгущаются тучи — производственные проблемы могут серьезно нарушить планы компании
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