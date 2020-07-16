MSI возвращает до 80 долларов на Steam-кошелёк при покупке материнских плат Z490 и процессоров Intel Comet Lake
Тайваньский гигант MSI проводит акцию "Будь лучшим экспертом Охлаждения", в рамках которой покупатели материнских плат на чипсете Z490 в паре с процессором Intel поколения могут получить кэшбэк до 80 долларов. Средства выплачиваются на кошелёк в Steam. Акция продлится до конца лета нынешнего года.
Специальное предложение распространяется на материнские платы MEG Z490 GODLIKE, MEG Z490 ACE, MEG Z490 UNIFY и MEG Z490I UNIFY, MPG Z490 GAMING CARBON WIFI, MPG Z490 GAMING EDGE WIFI, а также MAG Z490 TOMAHAWK и MAG Z490 GAMING PLUS. Для получения вознаграждения на кошелёк в Steam нужно приобрести одну из перечисленных плат вместе с процессорами серий Intel Core i9, Intel Core i7 и Intel Core i5 десятого поколения.
Размер кэшбэка может отличаться в зависимости от комбинации. Например, чтобы получить 80 долларов на кошелёк, нужно купить материнскую плату MEG Z490 GODLIKE или MEG Z490 ACE с процессором Intel Core i9-10900K или Core i9-10900KF. При покупке чипов Intel Core i7-10700K или Core i7-10700KF с этими платами размер кэшбэка составит 70 долларов. Больше комбинаций вы можете увидеть в таблице ниже.
Для получения вознаграждения нужно зарегистрировать покупку на официальном сайте компании MSI, добавить несколько изображений и ждать подтверждения. Загрузить нужно следующие снимки: коробка с чипом Intel, серийный номер и чек. С полной инструкцией можно ознакомиться здесь.
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