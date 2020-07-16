В переговорах с некоторыми лицензиатами ARM попыталась задрать цены
Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, британский холдинг ARM под нажимом владельцев бизнеса из SoftBank пытается найти новые способы увеличения выручки. Ряду клиентов, выплачивающих компании лицензионные отчисления, предложены более высокие расценки на право использования разработанных ARM процессорных архитектур.
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В отдельных случаях достигнуто четырёхкратное повышение цен, поэтому некоторые клиенты ARM даже стали задумываться, а не выбрать ли им более доступные альтернативы. Лицензионные отчисления формируют чуть более трети выручки ARM, и они в прошлом фискальном году выросли на 6,4%. Привязанные к количеству проданных процессоров роялти по итогам прошлого года сократились на 1,5%, хотя и формировали почти две трети выручки.
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