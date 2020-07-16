Графическое ядро Tiger Lake оставило место только для четырёх вычислительных
Как пояснил основатель SemiAccurate в ходе общения с представителями Susquehanna, мобильные процессоры Intel Tiger Lake должны быть основаны на самой современной версии 10-нм техпроцесса, но и у них пока не всё благополучно с уровнем выхода годной продукции. Как можно вспомнить из очного знакомства с кремниевой пластиной, содержащей кристаллы Tiger Lake, один такой кристалл занимает площадь около 146 кв.мм.
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Крупная «графическая» часть, по словам первоисточника, не позволила Intel разместить на кристалле этого размера более четырёх вычислительных ядер. Сделать кристалл крупнее компания тоже не решилась из-за стремления ограничить его себестоимость. По этой причине противостоять восьмиядерным процессорам AMD Renoir будут более архаичные 14-нм процессоры Comet Lake-H. Компании AMD при разработке Renoir тоже пришлось пойти на жертвы: количество ядер достигло восьми, но объём кеша пришлось урезать относительно других процессоров семейства Ryzen.
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