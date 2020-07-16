Процессоры AMD Zen 3 окажутся на 20% быстрее Zen 2 в целочисленных операциях
О способности серверных процессоров AMD Milan с архитектурой Zen 3 обойти предшественников на 20% по уровню быстродействия говорит не только Чарли Демерджян (Charlie Demerjian), но и популярный канал AdoredTV.
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По словам последнего источника, к серийному производству процессоры с архитектурой Zen 3 будут готовы к концу сентября, когда перейдут на степпинг B0, но сроки анонса серверных процессоров Milan будут зависеть от других факторов, которые отодвинут это событие на декабрь. В целочисленных операциях процессоры Zen 3 окажутся быстрее предшественников на 20%, но по мере увеличения количества ядер до 64 штук это преимущество может сократиться до 10-15%. Зато потребительские процессоры Vermeer смогут обойти конкурирующие модели Intel в играх, как надеется первоисточник. В прирост быстродействия на 50% в операциях с плавающей запятой канал AdoredTV не очень-то верит.
Чарли Демерджян приписывает процессорам Genoa с архитектурой Zen 4 поддержку десятиканальной памяти типа DDR5, интерфейсов CXL и PCI Express 5.0. Ожидается, что последующие процессоры Turin смогут работать с ними в одних материнских платах после обновления BIOS.
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