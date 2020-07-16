Ещё одна важная тема, которая упоминается на страницах Reddit после знакомства с содержанием телеконференции, на которую были приглашены одновременно основатель SemiAccurate и аналитики Susquehanna – это сроки выхода серверных процессоров Intel нового поколения. Во-первых, анонс Ice Lake-SP должен состояться до конца текущего года, но лишь «га бумаге», поскольку желание Intel устранить имеющиеся бреши в информационной защите вынудит отложить массовые поставки до марта 2021 года.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: Huawei, WikiChip Fuse

реклама

Следом должны выйти 10-нм процессоры Sapphire Rapids, но Intel увеличила количество предшествующих финальной ревизии итераций, а потому подготовка процессоров этого семейства к анонсу тоже затянется. На рынок они выйдут не ранее первой половины 2021 года. В свою очередь, 7-нм процессоры Granite Rapids вряд ли появятся в 2022 году, и надежды на их доступность лучше связывать с 2023 годом.