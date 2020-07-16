В серверном сегменте Intel не удастся обойтись без задержек с поставками процессоров
Ещё одна важная тема, которая упоминается на страницах Reddit после знакомства с содержанием телеконференции, на которую были приглашены одновременно основатель SemiAccurate и аналитики Susquehanna – это сроки выхода серверных процессоров Intel нового поколения. Во-первых, анонс Ice Lake-SP должен состояться до конца текущего года, но лишь «га бумаге», поскольку желание Intel устранить имеющиеся бреши в информационной защите вынудит отложить массовые поставки до марта 2021 года.
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Следом должны выйти 10-нм процессоры Sapphire Rapids, но Intel увеличила количество предшествующих финальной ревизии итераций, а потому подготовка процессоров этого семейства к анонсу тоже затянется. На рынок они выйдут не ранее первой половины 2021 года. В свою очередь, 7-нм процессоры Granite Rapids вряд ли появятся в 2022 году, и надежды на их доступность лучше связывать с 2023 годом.
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