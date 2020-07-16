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Джим Келлер пытался убедить Intel расширить сотрудничество с TSMC

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На страницах Reddit появился ряд тезисов, озвученных во время телеконференции с участием известного журналиста Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian) и аналитиков Susquehanna. Среди множества тем были затронуты и причины ухода из Intel Джима Келлера (Jim Keller), который был привлечён к разработке процессорных архитектур компании.

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Источник изображения: CRN

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Неожиданный уход Келлера, по мнению источника, связан с ключевыми противоречиями, возникшими между Джимом и руководством компании. Он настаивал на необходимости перенести на конвейер TSMC не только специализированные продукты и чипсеты, но и более массовые изделия Intel. Конечно, для процессорного гиганта такой шаг был бы тождественен публичному признанию собственного технологического бессилия, а потому фигура Келлера могла стать жертвой этого противостояния.

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intel литографическое производство tsmc
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