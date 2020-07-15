На страницах Seeking Alpha появились интригующие выдержки из аналитической записки специалистов Cowen, в которых упоминается «график перехода на 6 нм» в контексте деятельности компании AMD. Не секрет, что TSMC будет предлагать своим клиентам 6-нм техпроцесс, но он будет промежуточным звеном, которое позволит усовершенствовать свои продукты тем клиентам компании, которые не смогут или не захотят воспользоваться 5-нм технологией.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: AMD

реклама

Учитывая наличие у AMD вполне чётких планов по освоению 5-нм технологии, упоминание 6-нм техпроцесса в подобном контексте кажется странным. Скорее всего, авторы исходной публикации допустили опечатку, и в действительности представители Cowen рассчитывают на своевременное освоение компанией AMD именно 5-нм техпроцесса.

Если же отвлечься от подобного казуса, то Cowen предрекает AMD заметное увеличение выручки в третьем квартале, связанное с близостью анонса новых игровых консолей Sony и Microsoft. Маржинальность бизнеса консоли традиционно несколько ухудшат, но без их учёта соответствующий показатель в годовом выражении тоже вырастет, как считают авторы прогноза. Рост выручки на серверном направлении для AMD, по их мнению, тоже станет долговременным фактором.