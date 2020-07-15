Как сообщает CNBC, после продолжительных колебаний британские власти всё-таки объявили о намерениях запретить национальным операторам связи использовать телекоммуникационное оборудование в своих сетях к 2027 году. Сроки были увеличены именно по просьбе операторов связи.

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Источник изображения: Getty Images

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Представители британского правительства признали, что это решение замедлит распространение сетей 5G в Соединённом Королевстве на срок до трёх лет, а также повлечёт издержки в размере до $2,5 млрд. Nokia и Ericsson уже выразили готовность сотрудничать с британскими операторами связи на этапе замены китайского оборудования.