Чешскому оверклокеру Davestarrr удалось разогнать 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900XT до 5.6 ГГц при помощи жидкого азота, но подобный результат не позволял рассчитывать на серьёзное преимущество по сравнению с другими моделями семейства Matisse, которые уже более года присутствуют в статистике HWBot.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Источник изображения: Davestarrr, HWBot

реклама

Тем не менее, в тесте Cinebench R15 автор эксперимента занял третьем место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 12 ядрами. Был получен результат 4472 балла.

реклама

Источник изображения: Davestarrr, HWBot

реклама

Кроме того, в тесте wPrime 32M этот же процессор занял первое место в модельном зачёте с результатом 1,814 секунды. Среди всех процессоров с 12 ядрами такой результат позволяет рассчитывать только на 30-е место, да и частота была снижена до 5.5 ГГц.