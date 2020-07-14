AMD Ryzen 3900 XT взял бронзу в Cinebench R15 на частоте 5.6 ГГц
Чешскому оверклокеру Davestarrr удалось разогнать 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900XT до 5.6 ГГц при помощи жидкого азота, но подобный результат не позволял рассчитывать на серьёзное преимущество по сравнению с другими моделями семейства Matisse, которые уже более года присутствуют в статистике HWBot.
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Тем не менее, в тесте Cinebench R15 автор эксперимента занял третьем место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 12 ядрами. Был получен результат 4472 балла.
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Кроме того, в тесте wPrime 32M этот же процессор занял первое место в модельном зачёте с результатом 1,814 секунды. Среди всех процессоров с 12 ядрами такой результат позволяет рассчитывать только на 30-е место, да и частота была снижена до 5.5 ГГц.
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