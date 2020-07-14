Intel зарегистрировала призыв сделать что-нибудь чудесное
В базе товарных наименований JUSTIA появилась новая фраза, зарегистрированная на имя компании Intel. Лозунг «Do Something Wonderful» (от англ. сделай что-нибудь чудесное) был защищён авторскими правами всего через три дня после подачи заявки.
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Как скоро он появится в рекламных материалах Intel, судить не берёмся. В трудные для себя времена процессорный гигант традиционно полагается на изменения в маркетинговой политике. Пришла пора задуматься о выборе новых слов, позволяющих достучаться до потребителей и открыть доступ к их кошелькам.
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