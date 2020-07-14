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Intel зарегистрировала призыв сделать что-нибудь чудесное

3
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

В базе товарных наименований JUSTIA появилась новая фраза, зарегистрированная на имя компании Intel. Лозунг «Do Something Wonderful» (от англ. сделай что-нибудь чудесное) был защищён авторскими правами всего через три дня после подачи заявки.

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Источник изображения: JUSTIA

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Как скоро он появится в рекламных материалах Intel, судить не берёмся. В трудные для себя времена процессорный гигант традиционно полагается на изменения в маркетинговой политике. Пришла пора задуматься о выборе новых слов, позволяющих достучаться до потребителей и открыть доступ к их кошелькам.

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Пузиша Кот
09:19
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09:15
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Юрий Клюев
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Intel зарегистрировала призыв сделать что-нибудь чудесное
Дедувка Морощщщ
09:13
Вообще он дитя толпы, там явно большее количество отцов.
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Grigori
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Jaster
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cibershot
09:06
Он из тех кто будет продавать скинув тыщу через два года, еще чеки сохранит чтоб в нос тыкать)
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ZEN3
09:04
https://www.youtube.com/watch?v=6UC50jFo5kY
Intel зарегистрировала призыв сделать что-нибудь чудесное
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