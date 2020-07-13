О том, как пандемия сказалась на бизнесе производителей компонентов для жёстких дисков и твердотельных накопителей, на примере компании Quanta Storage поведал ресурс DigiTimes. Этот подрядчик сотрудничает с производителями жёстких дисков и твердотельных накопителей, сейчас его выручка на 80% зависит от поставок SSD.

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Источник изображения: Quanta Storage

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В июне выручка Quanta Storage выросла на 34,37% в годовом сравнении и на 8,7% в последовательном. Квартальная выручка выросла на 9,34% в последовательном сравнении и на 19,9% в годовом. Спрос на накопители для ноутбуков и серверов оставался выше среднего для сезона значения из-за пандемии и самоизоляции. В третьем квартале спрос на накопители чуть снизится, но всё равно останется выше уровня прошлого года. На четвёртый квартал компания прогнозов не строит.