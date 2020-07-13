Процессоры Intel семейства Kaby Lake покинули прайс-лист Intel некоторое время назад, их поставки для нужд потребительского сектора должны прекратиться к 9 октября 2020 года, после чего оставшиеся модели будут переведены в сегмент «интернета вещей».

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Источник изображения: Intel

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Компания напомнила перечень моделей, которые будут поставляться для нужд производителей встраиваемых решений и промышленных компьютеров. Процессоры этого семейства были представлены в 2017 году, они выпускались по 14-нм технологии. В новой редакции уведомления Intel исключила из списка процессоры Core i7-6700 и Core i5-6500, которые относятся к семейству Skylake. По всей видимости, они будут поставляться в потребительском секторе чуть дольше, чем планировалось изначально.