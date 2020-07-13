Intel Core i9-10980XE на частоте 5901 МГц отличился в Geekbench3 Multi Core
Финский оверклокер Luumi вернулся к разгону процессора Intel Core i9-10980XE с использованием жидкого азота. Его частоту удалось поднять до 5901 МГц, что позволило занять первое место в Geekbench3 Multi Core с результатом 106 016 баллов среди всех процессоров с 18 ядрами.
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Как можно судить по фотографии, крышка теплораспределителя процессора подверглась абразивной обработке с целью улучшения контакта с подошвой резервуара для жидкого азота. В качестве термоинтерфейса, возможно, использовался состав марки K|ngp|n Cooling.
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На указанной частоте процессору удалось сохранить активность 18 ядер и 36 потоков. В тесте Geekbench3 Single Core был показан лучший результат в модельном зачёте, соответствующий 6339 баллам.
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