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Intel Core i9-10980XE на частоте 5901 МГц отличился в Geekbench3 Multi Core

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Финский оверклокер Luumi вернулся к разгону процессора Intel Core i9-10980XE с использованием жидкого азота. Его частоту удалось поднять до 5901 МГц, что позволило занять первое место в Geekbench3 Multi Core с результатом 106 016 баллов среди всех процессоров с 18 ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Как можно судить по фотографии, крышка теплораспределителя процессора подверглась абразивной обработке с целью улучшения контакта с подошвой резервуара для жидкого азота. В качестве термоинтерфейса, возможно, использовался состав марки K|ngp|n Cooling.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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На указанной частоте процессору удалось сохранить активность 18 ядер и 36 потоков. В тесте Geekbench3 Single Core был показан лучший результат в модельном зачёте, соответствующий 6339 баллам.

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Теги

intel экстремальный разгон cascade lake-x core i9-10980xe geekbench 3
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Сейчас обсуждают

Saferok
09:00
240 герц моники только для кс есть смысл, для варзона (да и для остальных игр) врятле какое железо способно фреимрейт держать 240+
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Валерий Стомов
08:59
Их 3080 повторюсь захлебнётся в бдо на ремастере и осаде с 300 членами осады,не говорю уже про 500 и более, тестите в безшовных огромных мирах карточку а не каких-то клэнсисах где локация 5 на 5м)))
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Mr. Night
08:59
а я вот наоборот третью не осилил, а четвертую прошел, ну и Богом проникся в 5. Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть Вера!
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Phobos
08:58
Вы это видите? Sunny Cove почти равен по эффективности тремонту и значительно его превосходит когда тремонт на пределе. На кой хрен тогда все это нужно, можно было просто 4 Sunny Cove упаковать
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Evgeniy Som
08:58
герцовка помогает избавлять глаза от перегрузок, т.к. при 60 герцах высматривая врагов в момент вращения камеры эти микростатеры заметить проще простого (и это просто дико перенапрягает глаза) Если ты...
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Sulphide
08:56
AVX512 - абсолютно бесполезная хрень, учитывая необходимость ручной оптимизации приложений под них. К тому же, там где они могли бы пригодиться уже проще использовать шейдеры.
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Me4tatelI&gt;
08:56
это был сарказм))
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Виталий Елисеев
08:55
А что не так? Назовите ОС из ТОП 100 супер компьютеров.
Линус Торвальдс призвал Intel избавиться от расширений AVX512
Валерий Стомов
08:55
Денег им надо ахах,нафига выпускать столько карт у многих из них разница 5-7 fps,зачем одно и тоже на рынок выставлять? Просто имя поменяли,пару сотен МГц подкинули и всё на что способны зелёные?сомне...
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Evgeniy Som
08:53
500 фпс уже перебор, разве что они шумахеры с просто бешеной скоростью реакции но в реальности человек уже больше 200 кадров различить не сможет. И к слову глаз видит мир не по кадрам а как непрерывны...
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