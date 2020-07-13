На страницах сайта Phoronix приводятся эмоциональные комментарии Линуса Торвальдса (Linus Torvalds), создателя Linux, по поводу решения Intel не включать поддержку расширений AVX512 у процессоров Alder Lake-S. По его словам, Intel уже давно следовало бы похоронить AVX512, поскольку они почти не несут практической пользы, но отнимают полезные ресурсы.

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Источник изображения: Colfax Research

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Вместо придумывания бесполезных наборов инструкций, как утверждает создатель Linux, специалистам Intel следовало бы заняться улучшением быстродействия процессоров в однопоточных приложениях, либо увеличить количество ядер. Расширения типа AVX512, по его словам, напрасно расходуют «транзисторный бюджет» и ограничивают производительность процессоров из-за сопутствующего энергопотребления.