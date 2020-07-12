Компания AMD в служебном разделе сайта для партнёров опубликовала очередные рекламные материалы, призванные помочь клиентам скорее избавиться от видеокарт, оснащённых только 4 Гбайт памяти. На новом этапе кампании в качестве «живых примеров» используются игры Forza Horizon 4 и Monster Hunter World: Iceborne.

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Источник изображения: AMD

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Видеокарты Radeon RX с 6 или 8 Гбайт памяти, как агитирует AMD, позволяют насладиться этими играми в разрешении 1080p с высокими настройками качества изображения.

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Источник изображения: AMD

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Логотип Radeon использует старый шрифт в этих материалах, поэтому можно с некоторой долей уверенности говорить, что реформа его начертания будет приурочена к выходу видеокарт поколения RDNA 2 осенью этого года.