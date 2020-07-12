Ресурс VideoCardz на своей странице в Twitter опубликовал результаты рассуждений о количестве активных ядер CUDA у видеокарт GeForce RTX 3080 Ti. Известный своими откровениями о будущих продуктах NVIDIA блогер Kopite7kimi в комментариях отметил, что ничего не знает о существовании видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, но выразил надежду, что информация верна.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Итак, первоисточник строит свои предположения на исторически сложившихся пропорциях. GeForce GTX 1080 Ti получила не более 93,3% физически присутствующих на кристалле ядер CUDA. Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti получила 94,4% физически доступных ядер CUDA. Следовательно, как отмечает VideoCardz, гипотетическая GeForce RTX 3080 Ti получит не более 85,2% ядер CUDA, что соответствует 5120 штукам. Ранее опубликованный прогноз по наличию у видеокарты 5248 ядер CUDA авторы публикации сочли немного завышенным.