В продаже замечена копия Apple AirPods для одноухих великанов
Китайская электронная промышленность имеет огромный опыт копирования западных изделий, в отдельных случаях такое подражание принимает причудливые формы. Как отмечают японские фоторепортёры, на японском рынке была замечена портативная колонка с интерфейсом Bluetooth, внешне напоминающая увеличенный в размерах наушник Apple AirPods.
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Помимо возможности воспроизводить аудио с подключенного по Bluetooth устройства, данный аксессуар предлагает функцию радиоприёмника, внешнего аккумулятора, предусмотрены слот для карты памяти и USB-порт для подключения внешнего накопителя. Есть даже микрофон и вход AUX.
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Габаритные размеры этой колонки достигают 222 х 100 х 90 мм, выходная мощность не превышает 3 Вт. В японской рознице устройство стоит менее двух тысяч рублей без учёта налогов.
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