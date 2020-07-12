AMD Ryzen 5 3600XT на частоте 5.7 ГГц обновил рекорд Cinebench R15
Статистика экстремального разгона процессоров Matisse Refresh пока не так обширна, чем и воспользовался бразильский энтузиаст NoMS, поднявший частоту процессора Ryzen 5 3600XT до 5700 МГц с использованием жидкого азота.
реклама
реклама
Основой для стенда послужила материнская плата ASUS ROG Crosshair VII Hero на базе чипсета AMD X470. На указанной частоте процессор сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков.
реклама
реклама
Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в модельной статистике Cinebench R15 с результатом 2294 балла. По всей видимости, новые результаты будут появляться в модельном рейтинге по мере распространения процессоров Ryzen 5 3600XT среди любителей экстремального разгона.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила