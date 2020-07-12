Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 5 3600XT на частоте 5.7 ГГц обновил рекорд Cinebench R15

+
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Статистика экстремального разгона процессоров Matisse Refresh пока не так обширна, чем и воспользовался бразильский энтузиаст NoMS, поднявший частоту процессора Ryzen 5 3600XT до 5700 МГц с использованием жидкого азота.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Источник изображения: HWBot, NoMS

реклама

Основой для стенда послужила материнская плата ASUS ROG Crosshair VII Hero на базе чипсета AMD X470. На указанной частоте процессор сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, NoMS

реклама

Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в модельной статистике Cinebench R15 с результатом 2294 балла. По всей видимости, новые результаты будут появляться в модельном рейтинге по мере распространения процессоров Ryzen 5 3600XT среди любителей экстремального разгона.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон cinebench r15 matisse refresh ryzen 5 3600xt
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Ryzen 5 3600XT на частоте 5.7 ГГц обновил рекорд Cinebench R15
+
NVIDIA зарегистрировала право использовать обозначение «3080» в Европе
5
Radeon VII обновил серию рекордов на частотах 2240/1150 МГц
2
Рост выручки NVIDIA в игровом сегменте продлится несколько кварталов
5
Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512
11
Британским операторам связи потребуется до пяти лет на уход от использования оборудования Huawei
3

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 47
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 101
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 151
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 117
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
47
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
354
Топ 5 неочевидных ошибок при сборке игрового ПК в 2020 году, цена которым - потерянные деньги и FPS в играх
41
Обзор электронной книги Onyx Boox Volta с подсветкой Moon Light 2
18
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
15
Sony инвестировала в Epic Games 250 млн долларов - изучаем причины и развитие событий
2
5 фактов, которые вы должны знать про FIFA 21 перед её покупкой
2

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
06:49
Привет, оппозиционер. Что-то не знать - нормально. Писать поучающие статьи, и активно холиварить с комментаторами, при этом неся полную чушь, по типу "это геймерство, это не геймерство" - это не нор...
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
Eisbrecher
06:37
Паззл сошелся. Лето же, каникулы. Сессии кончились в универах, вот эти два паренька и строчат статьи, как из пулемета, с околонулевым содержанием. Автор, влупил единицу. Из-за контента, из-за подачи, ...
Топ 5 неочевидных ошибок при сборке игрового ПК в 2020 году, цена которым - потерянные деньги и FPS в играх
VRoman
06:36
Чуть более в техническую сторону стоит податься. Размышления подтверждай фактами и логическими выводами и всё будет нормально. Эта статья слишком короткая получилась, тема раскрыта верно, но поверхнос...
Как не ошибиться при выборе материнской платы, или дорогие платы не нужны большинству пользователей
Максим Малостенко
06:25
Игра фигово оптимизирована под смартфон, даже если свободно 4.5ггб часто выскакивает что мало места и отказывается устанавливаться
Perfect World Mobile - мобильная версия культовой MMORPG стала доступна для российских пользователей
1TronpmG5
06:16
>>Хорошее на плохое менять я не вижу смысла. А 16 гигабайт у меня >>были еще 7 лет назад. Вот опять ты сам себе противоречишь. Сначала пишешь, что 32Гб не надо, потом пишешь, что не знаешь что с ними ...
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
1TronpmG5
06:11
>>ASRock X470 Taichi разгоняет 4 плашки также как и 2 плашки за счет топологии. В этом посте ты сам себе противоречишь. Сначала пишешь, что разгоняет 4 модуля также, а потом говоришь, что разгон 64Гб...
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
1TronpmG5
06:03
С одинаковыми частотами и таймингами конечно модули не будут различаться. Но при использовании 4 модулей нагрузка на контроллер памяти выше и память будет разгоняться хуже, следовательно надо будет по...
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
Иоанн Грозный
06:01
не благодари https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk03taUKA4tZuGBeaYqjoBHaVrUTsJA%3A1594522695564&ei=R3wKX42FItXmmwXzvqawAw&q=Huawei+P40+%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%BB+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2...
Официальная российская цена HUAWEI P30 упала на 15 тысяч рублей – мощный процессор, продвинутая камера и подарок на 6 000 рублей
Анатолий Молдаванов
06:00
Что как колхозники.Не триппер,а гонорея тогда-это по научному.
Характеристики AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 утекли в Сеть раньше релиза
Xrona666
05:54
Или рема видео взять в котором 3700х тестировался на одной из самых простых b450 от асрока, кажется. Всё прекрасно работает и даже с запасом.
Оптимальный выбор недорогого игрового процессора лета 2020 года – Core i5-10400F против Ryzen 5 3600 по версии экспертов Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем