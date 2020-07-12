Статистика экстремального разгона процессоров Matisse Refresh пока не так обширна, чем и воспользовался бразильский энтузиаст NoMS, поднявший частоту процессора Ryzen 5 3600XT до 5700 МГц с использованием жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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Основой для стенда послужила материнская плата ASUS ROG Crosshair VII Hero на базе чипсета AMD X470. На указанной частоте процессор сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в модельной статистике Cinebench R15 с результатом 2294 балла. По всей видимости, новые результаты будут появляться в модельном рейтинге по мере распространения процессоров Ryzen 5 3600XT среди любителей экстремального разгона.