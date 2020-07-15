Tronsmart представила первые в мире наушники с Qualcomm QCC5124 и гибридным активным шумоподавлением Apolo Bold
Американская компания Apple несколько лет назад представила первое поколение полностью беспроводных наушников AirPods. Анонс аксессуара дал огромный толчок рынку решений типа True Wireless Stereo. Сейчас TWS-наушники есть в ассортименте практически каждого крупного производителя.
Не отставала и компания Tronsmart. Несколько месяцев назад она выпустила модель Onyx Ace, которые были с положительной стороны отмечено изданием Forbes и покупателями. В прошлом году Apple выпустила AirPods Pro с системой активного подавления шумов. Tronsmart провела исследование, установив, что для 36% пользователей наличие активного шумодава является ключевой функцией в наушниках. После этого компания вместе с Qualcomm разработала модель с новым чипом и гибридный активным подавлением шумов. Новинка называется Tronsmart Apolo Bold, а построена она на чипсете Qualcomm QCC5124.
Все наушники, которые есть на рынке, оборудованы сразу двумя чипами – для работы системы активного шумоподавления и для обработки Bluetooth-сигнала. Новая микросхема Qualcomm QCC5124, созданная для Tronsmart Apolo Bold, может выполнять обе функции в одиночку. Такая особенность чипа позволяет обеспечить высокую производительность, минимизируя помехи.
Гибридная технология шумодава позволяет устранять шум в широком и узком диапазонах, повышая качество звука. Если обычные модели наушников подавляют шум только до 28 дБ, то новинка компании Tronsmart справляется с шумами до 35 дБ.
Apolo Bold обзавелись поддержкой технологии синхронной передачи сигналов True Wireless Stereo, которая отвечает за обеспечение одновременного приёма Bluetooth-сигнала правым и левым независимыми модулями. Напомним, что многие решения на рынке имеют «главный» наушник, а после его активации к нему подключается второй вкладыш.
Время автономной работы Tronsmart Apolo Bold составляет 10 часов, а кейс для подзарядки увеличивает автономность в три раза – до 30 часов. Футляр заряжается через порт USB-C. 10 минут подзарядки обеспечивают 1 час работы. На независимых модулях установлены сенсорные панели, которые позволяют активировать голосового ассистента, регулировать громкость, переключать треки, принимать вызовы, а также ставить на паузу либо продолжать воспроизведение.
Для повышения качества звука во время телефонных разговоров предусмотрено шесть интегрированных микрофонов и поддержка технологии cVc. Из прочего отметим графеновые драйвера с поддержкой кодеков Qualcomm apt-X, функцию обнаружения в ухе и лазерную антенну LDS, которая отвечает за надёжность соединения. Осенью для наушников будет выпущено специальное программное обеспечение. С его помощью пользователи смогут переключать режимы эквалайзера и настраивать управление аксессуаром.
Больше информации о новинке вы найдёте на официальном сайте компании, перейдя по этой ссылке. Apple AirPods стоят 250 долларов. Конкурент в лице Sony WF-100XM3 обойдётся в 180 долларов. Tronsmart Apolo Bold оказались в 2,5 раза дешевле модели компании Apple и примерно в два раза дешевле наушников от Sony. Их стоимость составила 100 долларов.
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