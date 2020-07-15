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Tronsmart представила первые в мире наушники с Qualcomm QCC5124 и гибридным активным шумоподавлением Apolo Bold

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Американская компания Apple несколько лет назад представила первое поколение полностью беспроводных наушников AirPods. Анонс аксессуара дал огромный толчок рынку решений типа True Wireless Stereo. Сейчас TWS-наушники есть в ассортименте практически каждого крупного производителя.



Не отставала и компания Tronsmart. Несколько месяцев назад она выпустила модель Onyx Ace, которые были с положительной стороны отмечено изданием Forbes и покупателями. В прошлом году Apple выпустила AirPods Pro с системой активного подавления шумов. Tronsmart провела исследование, установив, что для 36% пользователей наличие активного шумодава является ключевой функцией в наушниках. После этого компания вместе с Qualcomm разработала модель с новым чипом и гибридный активным подавлением шумов. Новинка называется Tronsmart Apolo Bold, а построена она на чипсете Qualcomm QCC5124.



Все наушники, которые есть на рынке, оборудованы сразу двумя чипами – для работы системы активного шумоподавления и для обработки Bluetooth-сигнала. Новая микросхема Qualcomm QCC5124, созданная для Tronsmart Apolo Bold, может выполнять обе функции в одиночку. Такая особенность чипа позволяет обеспечить высокую производительность, минимизируя помехи.

Гибридная технология шумодава позволяет устранять шум в широком и узком диапазонах, повышая качество звука. Если обычные модели наушников подавляют шум только до 28 дБ, то новинка компании Tronsmart справляется с шумами до 35 дБ.

Apolo Bold обзавелись поддержкой технологии синхронной передачи сигналов True Wireless Stereo, которая отвечает за обеспечение одновременного приёма Bluetooth-сигнала правым и левым независимыми модулями. Напомним, что многие решения на рынке имеют «главный» наушник, а после его активации к нему подключается второй вкладыш.



Время автономной работы Tronsmart Apolo Bold составляет 10 часов, а кейс для подзарядки увеличивает автономность в три раза – до 30 часов. Футляр заряжается через порт USB-C. 10 минут подзарядки обеспечивают 1 час работы. На независимых модулях установлены сенсорные панели, которые позволяют активировать голосового ассистента, регулировать громкость, переключать треки, принимать вызовы, а также ставить на паузу либо продолжать воспроизведение.



Для повышения качества звука во время телефонных разговоров предусмотрено шесть интегрированных микрофонов и поддержка технологии cVc. Из прочего отметим графеновые драйвера с поддержкой кодеков Qualcomm apt-X, функцию обнаружения в ухе и лазерную антенну LDS, которая отвечает за надёжность соединения. Осенью для наушников будет выпущено специальное программное обеспечение. С его помощью пользователи смогут переключать режимы эквалайзера и настраивать управление аксессуаром.



Больше информации о новинке вы найдёте на официальном сайте компании, перейдя по этой ссылке. Apple AirPods стоят 250 долларов. Конкурент в лице Sony WF-100XM3 обойдётся в 180 долларов. Tronsmart Apolo Bold оказались в 2,5 раза дешевле модели компании Apple и примерно в два раза дешевле наушников от Sony. Их стоимость составила 100 долларов.
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