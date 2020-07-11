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NVIDIA зарегистрировала право использовать обозначение «3080» в Европе

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На сайте профильного европейского агентства ещё в конце ноября была зарегистрирована торговая марка «3080», с тех пор её обладателем является корпорация NVIDIA. Это косвенным образом доказывает, что в семействе игровых видеокарт с архитектурой Ampere появится как минимум одна модель с обозначением «GeForce RTX 3080».

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Источник изображения: EUIPO

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Попутно были зарегистрированы товарные обозначения «4080» и «5080», явно резервируемые под будущие графические решения. Право использования обозначения «3080» компания сохранит за собой до первого мая 2029 года. Затем его можно будет продлить. В этой же базе за NVIDIA закреплены обозначения Omniverse, Frames Win Games, CloudXR, NVIDIA Aerial и Kaolin. Судя по описанию, их основная часть имеет отношение к компьютерным играм. Скорее всего, это обозначения будущих технологий NVIDIA, а в написании «Frames Win Games» угадывается рекламный лозунг.

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