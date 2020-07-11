Рост выручки NVIDIA в игровом сегменте продлится несколько кварталов
Уже не первый раз нам приходится слышать тезис о том, что дебют игровых консолей Sony и Microsoft нового поколения в этом полугодии послужит катализатором роста спроса на дискретные видеокарты NVIDIA. Эту точку зрения разделяют и специалисты Rosenblatt, поднимающие прогноз по курсу акций компании с $400 до $500.
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Помимо выручки в игровом сегменте, на протяжении нескольких ближайших кварталов будет расти выручка NVIDIA на серверном направлении, как считают эксперты. На этой неделе компания уже обогнала по величине капитализации корпорацию Intel, став самым дорогим разработчиком полупроводниковых изделий в США. За год курс акций NVIDIA вырос в 2,67 раза.
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