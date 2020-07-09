Илон Маск полон решимости начать распространение полного автопилота в этом году
Как сообщает Bloomberg, на отраслевой конференции по системам искусственного интеллекта в Шанхае основатель Tesla присутствовал «заочно», обратившись к присутствовавшим в заранее записанном видеоролике. По словам Илона Маска (Elon Musk), основанная им компания очень близка к созданию автопилота пятого уровня, который является высшим по классификации SAE. Водитель может совсем не вмешиваться в процесс управления транспортным средством при наличии системы пятого уровня.
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Каких-либо фундаментальных препятствий к появлению автопилота пятого уровня в электромобилях Tesla до конца текущего года нет, как пояснил Маск во время своего выступления. Внедрение профильного программного обеспечения начнётся с базовых функций. Все выпускаемые с осени 2016 года электромобили Tesla имеют всё необходимое аппаратное обеспечение для автономного управления. Правда, в зависимости от условий покупки электромобиля, владельцу может потребоваться доплата за программную активацию соответствующих функций. Управляющий компьютер в случае крайней необходимости можно заменить на более совершенный, но набор датчиков и камер останется прежним.
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