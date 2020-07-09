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После выхода Matisse Refresh обычные процессоры Ryzen 3000 официально дешеветь не будут

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Ещё в июне компания AMD озвучила рекомендованные розничные цены на 7-нм процессоры серии Matisse Refresh: Ryzen 5 3600XT должен предлагаться за $249, Ryzen 7 3800XT оценён в $399, а стоимость Ryzen 9 3900XT достигнет $499. Очевидно, что их предшественники уже успели подешеветь, и тот же Ryzen 9 3900X в коробочном исполнении где-нибудь в США можно найти по цене, близкой к $400.

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Источник изображения: Регард

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Тем не менее, в российском представительстве AMD нам сообщили, что официально снижать цены на процессоры Matisse первого поколения компания не собирается. Рынок сам разведёт новые и старые модели по разным ценовым нишам, а покупатели смогут решить, нужны ли им предлагаемые новинками преимущества за озвученные выше суммы.

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