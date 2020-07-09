Для компании Intel было важно представить интерфейс Thunderbolt 4 именно в июле, поскольку ноутбуки на базе поддерживающих его процессоров Tiger Lake должны в скором времени появиться в продаже. На сайте компании можно найти таблицу, которая описывает отличия интерфейса Thunderbolt 4 от других популярных решений.

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Источник изображения: Intel

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Универсальные кабели длиной до 2 метров смогут поддерживать скорость передачи информации до 40 Гбит/с, на один аксессуар придётся до четырёх портов Thunderbolt. Компьютеры и ноутбуки с поддержкой новой версии интерфейса позволят заряжать мобильные устройства с уровнем энергопотребления до 100 Вт включительно. Подключение компьютера к док-станции с интерфейсом Thunderbolt позволит удалённо выводить его из режима сна. Не менее важно, что Thunderbolt 4 устраняет уязвимость, позволявшую злоумышленнику получать несанкционированный доступ к ресурсам операционной системы, пусть и методом нехитрых механических манипуляций с ноутбуком жертвы.