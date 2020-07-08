Характеристики игровых видеокарт NVIDIA Ampere в немецком изложении
Редактор сайта 3DCenter взял на себя труд свести в одну таблицу информацию о предполагаемых характеристиках игровых видеокарт NVIDIA Ampere, которые на протяжении нескольких дней выдавал в Twitter блогер с псевдонимом Kopite7kimi.
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Характеристики не претендуют на абсолютную достоверность, но хотя бы позволяют сформировать стройную иерархическую картину. Чтобы получить количество ядер CUDA, присущих тому или иному графическому процессору семейства, нужно количество шейдерных кластеров умножить на 64. То есть, старшему TITAN достанутся 5376 ядер CUDA, а младшая видеокарта GeForce RTX 3050 будет довольствоваться 1152 или 1280 ядрами CUDA.
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