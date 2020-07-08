Один ноутбук при условии бережной эксплуатации может за свою жизнь сменить несколько аккумуляторных батарей, но на первичном рынке они обычно комплектуются в пропорции один к одному. Это позволяет говорить о сохранении стабильного спроса на ноутбуки до конца этого квартала, поскольку сайт DigiTimes со ссылкой на производителей аккумуляторных батарей для ноутбуков сообщает, что они обеспечены заказами до конца квартала.

реклама

анонсы и реклама <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Источник изображения: Amazon

реклама

Ранее многие источники высказывали опасение, что во втором полугодии спрос на ноутбуки снизится, поскольку даже затянувшаяся самоизоляция перестанет стимулировать на них спрос в условиях усиливающейся макроэкономической неопределённости. Получается, что пока подобные мрачные прогнозы не оправдываются.