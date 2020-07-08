Спрос на аккумуляторные батареи для ноутбуков будет стабильным до конца квартала
Один ноутбук при условии бережной эксплуатации может за свою жизнь сменить несколько аккумуляторных батарей, но на первичном рынке они обычно комплектуются в пропорции один к одному. Это позволяет говорить о сохранении стабильного спроса на ноутбуки до конца этого квартала, поскольку сайт DigiTimes со ссылкой на производителей аккумуляторных батарей для ноутбуков сообщает, что они обеспечены заказами до конца квартала.
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Ранее многие источники высказывали опасение, что во втором полугодии спрос на ноутбуки снизится, поскольку даже затянувшаяся самоизоляция перестанет стимулировать на них спрос в условиях усиливающейся макроэкономической неопределённости. Получается, что пока подобные мрачные прогнозы не оправдываются.
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