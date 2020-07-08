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Через неделю AMD может представить новые модели Ryzen Threadripper для профессионалов

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Представителям сайта WCCFTech удалось захватить активную фазу жизни одного из постов на китайском форуме ChipHell, который рассказывает о намерениях AMD представить процессоры Ryzen Threadripper серии PRO. В качестве подтверждения приводится фотография старшей модели, Ryzen Threadripper PRO 3995WX.

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Источник изображения: ChipHell, WCCFTech

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AMD изначально пыталась разводить модели Ryzen Threadripper по настольному сегменту и сегменту для рабочих станций, но в третьем поколении от этой затеи, казалось бы, отреклась. Если слухи верны, то три модели Ryzen Threadripper PRO с суффиксом «WX» в названии процессора могут быть представлены уже 14 июля. Поддержка памяти будет расширена с точки зрения максимального объёма и типа совместимых модулей, но вряд ли платформа AMD WRX80 с восемью каналами памяти действительно появится, поскольку в январе сайт AnandTech выступил с опровержением соответствующих слухов.

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amd ryzen threadripper socket strx4
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