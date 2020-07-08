Представителям сайта WCCFTech удалось захватить активную фазу жизни одного из постов на китайском форуме ChipHell, который рассказывает о намерениях AMD представить процессоры Ryzen Threadripper серии PRO. В качестве подтверждения приводится фотография старшей модели, Ryzen Threadripper PRO 3995WX.

реклама

анонсы и реклама <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Источник изображения: ChipHell, WCCFTech

реклама

AMD изначально пыталась разводить модели Ryzen Threadripper по настольному сегменту и сегменту для рабочих станций, но в третьем поколении от этой затеи, казалось бы, отреклась. Если слухи верны, то три модели Ryzen Threadripper PRO с суффиксом «WX» в названии процессора могут быть представлены уже 14 июля. Поддержка памяти будет расширена с точки зрения максимального объёма и типа совместимых модулей, но вряд ли платформа AMD WRX80 с восемью каналами памяти действительно появится, поскольку в январе сайт AnandTech выступил с опровержением соответствующих слухов.