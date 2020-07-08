Сняв запрет на публикацию обзоров процессоров Matisse Refresh, компания AMD вчера развязала руки и мастерам экстремального разгона, которые в итоге подняли частоту Ryzen 9 3900XT до 6120 МГц. Если быть точнее, это сделал «придворный оверклокер» недавно осиротевшей MSI, известный под псевдонимом TSAIK.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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На частоте 6120 МГц процессор сохранил активность всех 12 ядер и 24 потоков, но вычислительная нагрузка в прочих экспериментах снизила порог стабильной работы до уровня 5.7-5.8 ГГц. Процессор охлаждался при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, TSAIK

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Если сравнивать с достижениями Ryzen 9 3900X, то преемнику удалось продвинуться на 170 МГц. Возможно, рекорд в исполнении Ryzen 9 3900XT ещё не последний, но чудес с точки зрения частотного потенциала определённо ждать не стоит.