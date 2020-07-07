Эксперимент с превращением панели менеджера задач Windows в монохромный дисплей для демонстрации анимационных роликов подхвачен энтузиастами с самым разным аппаратным обеспечением. На канале Max Holt появился ролик, демонстрирующий возможности серверной системы, которая объединяет 32 процессорных разъёма, в каждом из которых находится процессор Intel Xeon Platinum 8180 с 28 ядрами и 56 потоками.

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Источник видео: YouTube, Max Holt

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Совокупное количество потоков достигает 1792 штук, а это уже позволяет существенно повысить «разрешающую» способность для демонстрации графики. В ходе эксперимента была использована анимированная заставка популярного японского мультсериала, и это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.