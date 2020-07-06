В прошлом году компания TSMC, которая предпочитает поручать операции по упаковке кристаллов процессоров своим подрядчикам, опубликовала на страницах корпоративного блога единственный материал, на иллюстрации к которому красовался экспериментальный процессор на подложке совокупной площадью 2500 кв.мм, объединяющий два кристалла по 600 кв.мм и восемь микросхем памяти типа HBM, каждая из которых занимала на подложке по 75 кв.мм.

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Источник изображения: TSMC

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Теперь сайт DigiTimes сообщает, что в ближайшие два года подобные компоновочные изыски начнут применяться TSMC для производства процессоров, применяемых в системах искусственного интеллекта. Предполагается, что объёмы выпуска такой продукции будут ограниченными, и это не будет расходиться с собственными производственными возможностями компании.