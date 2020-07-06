Японские корпорации в лихие для национальной экономики времена растеряли собственную офисную недвижимость, после чего были вынуждены её арендовать, и Fujitsu не стала исключением. Как сообщает Nikkei Asian Review, теперь компания намеревается за три года сократить арендуемые офисные площади в два раза, расширив практику удалённой работы персонала.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Для японской культуры подобная практика не совсем типична, но пандемия заставила корпорации смириться с отсутствием сотрудников в офисах. Численность персонала Fujitsu в Японии достигает 85 тысяч человек, во время пандемии на рабочих местах оставались только сотрудники производственных предприятий. В этом смысле Fujitsu отличается демократичными принципами – даже до пандемии сотрудники могли работать по гибкому графику. В будущем одновременно присутствовать на рабочих местах в офисе потребуется только четверти всего персонала. Сокращение арендуемых площадей позволит компании сэкономить средства.