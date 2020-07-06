Удалёнка как норма жизни: Fujitsu сократит офисные площади в два раза
Японские корпорации в лихие для национальной экономики времена растеряли собственную офисную недвижимость, после чего были вынуждены её арендовать, и Fujitsu не стала исключением. Как сообщает Nikkei Asian Review, теперь компания намеревается за три года сократить арендуемые офисные площади в два раза, расширив практику удалённой работы персонала.
реклама
реклама
Для японской культуры подобная практика не совсем типична, но пандемия заставила корпорации смириться с отсутствием сотрудников в офисах. Численность персонала Fujitsu в Японии достигает 85 тысяч человек, во время пандемии на рабочих местах оставались только сотрудники производственных предприятий. В этом смысле Fujitsu отличается демократичными принципами – даже до пандемии сотрудники могли работать по гибкому графику. В будущем одновременно присутствовать на рабочих местах в офисе потребуется только четверти всего персонала. Сокращение арендуемых площадей позволит компании сэкономить средства.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила