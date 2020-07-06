До конца года должны быть представлены 7-нм процессоры AMD EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3, их образцы уже поставляются клиентам компании, поэтому нет ничего удивительного, что упоминания об этих образцах появляются в открытых источниках. Как отмечает один из энтузиастов на страницах Twitter, в логах Linux промелькнул процессор Milan с маркировкой вида 100-000000114-07_22/15_N, выдающей в нём инженерный образец.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Источник изображения: Twitter, ExecutableFix

реклама

Диапазон рабочих частот процессора тоже зашифрован в маркировке. С базовых 1.5 ГГц частоты должны подниматься до 2.2 ГГц, и такие скромные значения позволяют предположить, что количество ядер этого образца достигает 64 штук. Японские блогеры отмечают, что упоминания о процессорах с такой маркировкой встречались уже в конце мая, поэтому новинками их считать сложно. К моменту рыночного дебюта тактовые частоты процессоров Milan могут вырасти.