Бывший инженер Intel Франсуа Пидноэль (François Piednoël), который считает своим долгом знакомить мир со своими комментариями по самому широкому спектру вопросов, со страниц Twitter прокомментировал недавно появившиеся в Сети результаты тестирования процессора Intel Tiger Lake (Core i7-1165G7).

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Источник изображения: Twitter, François Piednoël

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По его словам, в однопоточных приложениях мобильные процессоры Intel Tiger Lake опередят по уровню быстродействия и соперников из лагеря AMD, и возможных конкурентов с архитектурой ARM. В последнем случае комментарии не делаются, но можно предположить, что речь идёт о будущих процессорах Apple собственной разработки. Задачей компании Intel, по словам её бывшего инженера, станет поиск тех моделей использования процессоров Tiger Lake, которые смогут привлечь покупателей.