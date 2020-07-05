Редактор и основатель немецкого ресурса Igor’s LAB по своим каналам выяснил, какие события новейшей истории вынудили марку GALAX выпустить видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на базе позаимствованного у GeForce RTX 2060 графического процессора TU106 с частично отключенными функциональными блоками.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Как выясняется, высокий спрос на ноутбуки вызвал нехватку исходных графических процессоров TU117, на которых основываются обе существующих версии GeForce GTX 1650 для настольного применения. Чтобы быстро покрыть потребности рынка, NVIDIA позволила партнёрам использовать для изготовления GeForce GTX 1650 Ultra графические процессоры TU106 с адаптированными характеристиками. Новинка сохранила работоспособность декодера NVENC, но уровень TDP пришлось поднять до 90 Вт. Увы, как сообщает источник, видеокарты GeForce GTX 1650 Ultra выпущены в качестве временного решения проблемы дефицита, они предназначаются только для китайского рынка.