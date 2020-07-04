Плата на базе чипсета AMD B550 позволила разогнать Ryzen 9 3950X до 5974 МГц
В базе данных HWBot пару дней назад появился неприметный результат разгона процессора Ryzen 9 3950X до частоты 5974 МГц, который соответствовал четвёртому месту в модельном зачёте, но был интересен тем, что достигнут с использованием материнской платы B550 Aorus Master марки Gigabyte.
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Набор логики AMD B550 неплохо зарекомендовал себя в глазах оверклокеров, а этот результат доказывает, что он пригоден и для разгона флагманских процессоров в исполнении Socket AM4. Среди всех моделей с 16 ядрами был показан лучший результат в Cinebench R11.5, соответствующий 61,43 балла. Частота процессора при этом составляла 5673 МГц.
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