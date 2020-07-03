Продолжает по капле выдавать информацию об игровых видеокартах NVIDIA поколения Ampere популярный блогер Kopite7kimi. На этот раз он поддержал предположение о том, что самую быструю память в тройке графических решений получит средний по стоимости продукт, который предварительно известен под обозначением GeForce RTX 3090 или GeForce RTX 3080 Ti.

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Источник изображения: Twitter, Kopite7kimi

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«Крепкий середнячок», если так можно говорить о достаточно дорогой видеокарте, предложит 5248 ядра CUDA, графический процессор GA102-300 и 12 Гбайт памяти типа GDDR6X с 384-разрядной шиной. Нюанс заключается в том, что частота памяти теоретически может достигать 21 ГГц, хотя автор твита и предупреждает, что на практике это пока вряд ли достижимо. По крайней мере, без использования специальных средств охлаждения.

Возглавлять семейство будет видеокарта класса TITAN с 5376 ядрами CUDA и 24 Гбайт памяти типа GDDR6X, но частота последней не превысит 17 ГГц. Наконец, младшей в троице будет видеокарта GeForce RTX 3080 с 4352 ядрами CUDA и 320-разрядной шиной памяти. Микросхемы GDDR6X общим объёмом 10 Гбайт в данном случае могут работать на частоте 19 ГГц.