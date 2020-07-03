Среди игровых видеокарт Ampere самую быструю память получит GeForce RTX 3090
Продолжает по капле выдавать информацию об игровых видеокартах NVIDIA поколения Ampere популярный блогер Kopite7kimi. На этот раз он поддержал предположение о том, что самую быструю память в тройке графических решений получит средний по стоимости продукт, который предварительно известен под обозначением GeForce RTX 3090 или GeForce RTX 3080 Ti.
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«Крепкий середнячок», если так можно говорить о достаточно дорогой видеокарте, предложит 5248 ядра CUDA, графический процессор GA102-300 и 12 Гбайт памяти типа GDDR6X с 384-разрядной шиной. Нюанс заключается в том, что частота памяти теоретически может достигать 21 ГГц, хотя автор твита и предупреждает, что на практике это пока вряд ли достижимо. По крайней мере, без использования специальных средств охлаждения.
Возглавлять семейство будет видеокарта класса TITAN с 5376 ядрами CUDA и 24 Гбайт памяти типа GDDR6X, но частота последней не превысит 17 ГГц. Наконец, младшей в троице будет видеокарта GeForce RTX 3080 с 4352 ядрами CUDA и 320-разрядной шиной памяти. Микросхемы GDDR6X общим объёмом 10 Гбайт в данном случае могут работать на частоте 19 ГГц.
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