Radeon HD 5870 обновил рекорд 3DMark03 при поддержке Intel Core i9-10900K
Возраст видеокарты – не помеха для участия в новых экспериментах по экстремальному разгону, особенно если компанию графическому ускорителю составляет актуальный центральный процессор. Руководствуясь этим принципом, американский энтузиаст Splave обновил рекорд 3DMark03 в модельном зачёте Radeon HD 5870, набрав в тесте 138 091 балл.
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Сама видеокарта при помощи жидкого азота была разогнана до 1575/5400 МГц, а центральный процессор Intel Core i9-10900K работал на частоте 7.2 ГГц с сохранением активности четырёх ядер и четырёх потоков. Использовался инженерный образец процессора, охлаждаемый жидким азотом. Основой для стенда стала материнская плата ASRock Z490 Aqua.
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